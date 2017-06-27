Volkswagen «дарзнит» изображениями гоночного электрокара

Уже 24 июня нынешнего года состоится гонка по подъёму на гору Пайкс Пик, Соединенные Штаты, участником которой станет новый электрокар от компании Volkswagen. Отмечается, что за руль болида сядет выдающийся гонщик Роман Дюма, который попытается побить рекорд, установленный Себастьеном Лебом.

Свежий тизерный снимок нового полностью электрического болида от Volkswagen демонстрирует переднюю часть кузова автомобиля, на которой расположился шильдик бренда и огромный передний сплиттер. Ранее компания раскрывала силуэт модели, на которой нашел место огромный задний спойлер.

Информация о технических характеристиках пока не раскрывается, что разработчики анонсировали появление инновационных литий-ионных аккумуляторов. Отмечается, что гонка на Пайкс Пик будет использоваться прежде всего в качестве экстремального теста силовой установки перед её запуском в производство.

Стоит напомнить, что 30 лет назад компания Volkswagen в последний раз принимала участие в гонке на Пайкс Пик, используя двухмоторный 600-сильный хэтчбек Volkswagen Polo. Автомобиль имел все шансы побить рекорд, но из-за технической неисправности пилоту не удалось добраться до финиша.