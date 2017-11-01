Новый Jeep Wrangler подготовили для «Пасхального сафари»

В Глобальной сети представлены тизерные изображения, демонстрирующие внедорожник Jeep Wrangler нового поколения, который станет участником ежегодного «Пасхального сафари». Заезд состоится в американской пустыне, недалеко от города Моаб в штате Юта.

Начнется «Пасхальное сафари» 24 марта, а завершится оно 1 апреля. Тизеры указывают на то, что в заезде примут участие два внедорожника Jeep Wrangler следующей генерации, специально подготовленные для гонки. Также в проекте уже который участвует компания Mopar, известная своими качественными комплектующими и аксессуарами, предназначенными для автомобилей повышенной проходимости.

Один из автомобилей назван Jeepster. Такое имя мог получить новый компактный кроссовер американского бренда, но производитель отказался от такого решения. Судя по тизеру, внедорожник будет двухцветным.

Кузов второго внедорожника Jeep Wrangler для «Пасхального сафари» будет оранжевым. Экстерьер автомобиля примечателен трапециевидной радиаторной решеткой, круглыми фарами и массивными колесными дисками.

Внедорожник Jeep Wrangler следующей генерации предстал перед публикой прошлой осенью в Лос-Анджелесе. Машина осталась при рамной конструкции, но ее кузов выполнен из алюминия. Вес автомобиля сократился на 90 кг.

Оснащается Jeep Wrangler четырёхцилиндровым агрегатом объемом 2.0 л с турбонаддувом. Его мощность составляет 268 л.с. Также машина комплектуется 3,5-литровым V6 Pentastar отдачей 285 л.с.