Mitsubishi Colt возродят на платформе Renault-Nissan

Японская компания Mitsubishi рассматривает возможность возрождения субкомпактного хэтчбека Mitsubishi Colt. Отмечается, что модель построят на шасси от альянса Renault Nissan, частью которого компания Mitsubishi стала в 2017 году.

Гийом Картье, глава отдела маркетинга и продаж европейского офиса Mitsubishi, во время общения с журналистами британского автомобильного издания Autocar заявил, что японский бренд готов выпустить возрожденный Mitsubishi Colt, а работа над созданием субкомпактного хэтчбека уже ведётся.

«Речь идёт о том, что это просто необходимо. Сегодня субкомпактные хэтчбеки вновь входят в моду, а с хорошо знакомым клиентам именем Mitsubishi Colt освоить сегмент будет гораздо легче», – заявил господин Картье.

Инсайдеры сообщают, что новый Mitsubishi Colt в качестве производственной платформы может использовать то же шасси, на котором базируются Nissan Micra и Renault Clio. Информации о линейке моторов пока нет, но разработчики рассматривают как компактные турбированные двигатели, так и гибридные силовые установки. Дата дебюта нового Mitsubishi Colt пока не озвучивается.