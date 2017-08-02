В сети опубликовали видео соревнований «заряженных» Mercedes-AMG и Porsche

В гонке по прямой дистанции на 402 метра и 804 метра сравнили «заряженные» Mercedes-AMG E 63 S и Porsche Panamera Turbo Sport Turismo в кузове универсал. В социальной сети YouTube опубликовали видео соревнований.

И Mercedes-AMG E 63 S, и Porsche Panamera Turbo Sport Turismo имеют полноприводное исполнение. Первую модель оснастили битурбинным двигателем V8 объемом 4 литра,который генерирует 612 «лошадей». При этом универсал Porsche Panamera Turbo Sport Turismo оснащен таким же двигателем, однако его производительность составляет лишь 550 «лошадей».

На видео представлено два заезда по прямой, которые позволяют продемонстрировать динамические характеристики моделей. Стоит отметить, что Mercedes-AMG E 63 S уже участвовал в подобном заезде, однако его соперником стал Dacia Logan MCV. При этом авто сравнили и в торможении.