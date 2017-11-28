В 2019 году «АвтоВАЗ» выпустит самый дешевый автомобиль на метане

Отечественный машиностроительный гигант «АвтоВАЗ» в 2019 году поставит на конвейер битопливную LADA Granta CNG. Транспортное средство будет выпускаться в кузове седан.

О том, что «АвтоВАЗ» начнет в 2019 году выпуск битопливной LADA Granta CNG, сообщили «Известия», а сам производитель пока не подтверждает данную информацию. На данный момент нет четкой позиции касательно модели, однако рынок в отечественной компании изучается рынок на предмет спрос на новинку.

Новая LADA Granta CNG сможет работать как на бензиновой, так и на метановой тяге. Использование природного газа позволяет тратить на топливо примерно в три раза меньше средств, чем на бензин или «дизель».

Если LADA Granta все-таки получит битопливную версию, то она сможет при полной заправке преодолевать расстояние более 1 000 километров. При этом, стоимость машины будет выше, чему у ее стандартного варианта.

Модель LADA Vesta CNG тоже может проехать 1 000 километров без дозаправки. После того, как автомобиль израсходует весь газ в баллонах, система переключает его на бензиновую тягу автоматически. При необходимости водитель может сделать это принудительно, нажав специальную кнопку.