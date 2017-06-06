В России наладят выпуск обновленных Nissan Qashqai и X-Trail

В России будет налажен выпуск обновленных кроссоверов Nissan Qashqai и X-Trail. Обе новинки станут на конвейер предприятия японской марки в Санкт-Петербурге.

О том, что Qashqai и X-Trail в обновленном виде будут выпускаться в РФ, проинформировал Роман Скольский, директор по связям с общественностью компании Nissan в России. Топ-менеджер подчеркнул, что на подготовку выпуска новинок в стране уйдет некоторое время. Поэтому оба кроссовера появятся на рынке РФ несколько позже, и точных сроков начала их продаж пока нет.

Японские машиностроители решили сосредоточить свои силы на продвижении в России кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano. В скором времени все они будут выпускаться в Санкт-Петербурге. В минувшем году питерская площадка выдала 45 827 транспортных средств, что на 26% больше в сравнении с 2016 годом. В октябре предприятие начало работать в две смены, что дало 457 новых рабочих мест. Завод работает по пятидневному графику.

В России растет спрос на модели Nissan Qashqai, X-Trail и Murano. По итогам минувшего года они вошли в ТОП-25 самых востребованных автомобилей в России. Локализация сборки этих автомобилей в РФ облегчает производителю контроль расходов, а это, в свою очередь, снижает стоимость его продукции в стране. Локализация также хороша тем, что машины, выпускаемые в России, проще и быстрее настроить под местного потребителя. Так, Nissan Qashqai получил более двух сотен доработок от отечественных специалистов, что оптимизировало его доля российского рынка.