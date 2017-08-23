Ford показал тизер новых Mustang и Bronco

Американский машиностроительный гигант Ford провел специальное мероприятие, в рамках которого анонсировал сразу несколько новинок. Самыми «громкими» из них стали возрожденный внедорожник Bronco и кроссовер Mustang. Также производитель рассказал о своих планах на ближайшие годы.

На мероприятии выступил глава Ford Джим Хакетт, который заявил, что американский бренд будет применять современные цифровые технологии, такие как облачные сервисы, искусственный интеллект, автомобильные и нейронные сети. Также топ-менеджер сообщил, что марка намерена до 2020 года обновить минимум две трети своих моделей. При этом больше всего внимания производитель уделит кроссоверам и более утилитарным моделям, а также комбинированным агрегатам и электрокарам.

В рамках мероприятия состоялась довольно странная презентация внедорожника Bronco: когда с машины сняли покрывало, под ним оказалась еще одна маскировка, поэтому ее не было видно. Однако был заметен силуэт автомобиля, судя по которому он не похож на своего предшественника.

В 2019 году американцы покажут модели Ford Escape и Explorer следующей генерации. У последнего также появится высокопроизводительная версия ST. Также был анонсирован компактный кроссовер, однако его название не озвучили.

Кроме того, американцы удивили заявлением о том, что Ford выпустит четырехдверный кроссовер Mustang, который выступит полноценным электрокаром. Об обычном «Мустанге» известно, что в скором будущем появится его гибридная версия.