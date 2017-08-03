Уже в начале 2019 года новый родстер BMW Z4 привезут в Россию

Немецкий автопроизводитель BMW сообщил, что уже в начале следующего года в России начнутся продажи нового родстера BMW Z4. Ожидается, что уже в начале2019 года российские клиенты компании смогут приобрести новинку.

Российские дилеры BMW намерены начать реализацию нового родстера BMW Z4 в первой половине 2019 года. Специалисты сообщили, что новинка получила множество особенностей, однако о технических характеристиках автопроизводитель не сообщает.

При этом стало известно, что производством нового родстера BMW Z4 будет заниматься автоконцерн совместно с Toyota. Ту же платформу, что и родстер, получит и возрожденная модель Toyota Supra.

Линейка силовых установок BMW Z4 представлена турбодвигателем объемом 3 литра, который генерирует до 360 «лошадей», а позднее компания раскроет особенности турбодвигателей с шестью и четырьмя цилиндрами.