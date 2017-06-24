В Volvo рассказали о новом бензиновом моторе T3

Компания Volvo раскрыла информацию о совершенно новом 1,5-литровом моторе T3, оснащенном системой турбонаддува. Новая силовая установка стала первым трёхцилиндровым двигателем в истории Volvo, а силовая установка дебютирует на новом кроссовере Volvo XC40 уже через несколько месяцев.

Разработчики отметили, что новый трёхцилиндровый мотор Volvo T3 объёмом в 1,5-литра работает на бензине и выполнен по той же технологии, что и прежние четырехцилиндровые двигатели линейки Drive-E.

На первых порах новый двигатель будет доступен исключительно с механической коробкой с пятью передачами, но уже в начале 2019 года для силовой установки будет предложена автоматическая трансмиссия. Разработчики пока не раскрывают мощность нового двигателя, но инсайдеры сообщают, что отдача установки составит 157 лошадиных сил.

Напомним, что новый кроссовер Volvo XC40 построен на базе производственной платформы CMA, которая разрабатывалась совместно с инженерами Geely. Кроме того, данное шасси будет использоваться практически для всех моделей молодого китайского бренда Lync & Co.