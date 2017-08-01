В Голландии на продажу выставлен Bentley Continental GT для бездорожья

Дилерский центр Classic Yountimer Consultancy, занимающийся в Голландии разработкой и реализацией эксклюзивных машин, выставил на продажу особую версию люксового купе Bentley Continental GT. Машина была переделана во внедорожник с внешностью встиле Porsche 911 Safari. Стоимость транспортного средства не озвучивается.

В основе люксового внедорожника лежит купе Bentley Continental GT 2004 года. Перед тем как попасть к голландским мастерам, автомобиль проехал 85,2 тысячи километров. Ранее машина являлась собственностью французского дилерского центра британского бренда.

Чтобы сделать из купе Bentley Continental GT внедорожник, голландцы установили на него новую подвеску. Также машина обзавелась расширителями колесных арок из пластика, рейлингами и запасным колесом на крыше. Дорожный просвет транспортного средства был заметно увеличен. Внутренне пространство автомобиля осталось нетронутым.

Подкапотное пространство модернизированного в Голландии Bentley Continental GT занимает стандартная для этой модели силовая установка с объемом 6.0 литров с двумя нагнетателями, мощность которой составляет 560 л.с. Динамические характеристики внедорожного купе не озвучиваются. Разработчики подчеркивают, что автомобиль полностью готов к эксплуатации.

Стандартный Bentley Continental GT разгоняется до 100 километров в час за 4,8 секунды. Максимальная скорость купе составляет 318 км/ч.