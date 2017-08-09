В 2018 году Volkswagen выпустит обновленный Volkswagen Passat

Немецкий производитель автомобилей Volkswagen до конца текущего года намерен представить обновление модели Passat. Руководитель компании Герберт Диесс уточнил, что в 2018 году будет представлено обновление и универсала и седана.

Таким образом, обновленный Volkswagen Passat в первую очередь оснастят множеством новых дополнительных функций, а также модель получит ряд дизайнерских переработок. Ожидается, что седан и универсал получат современное исполнение, которое сохранит фирменный стиль компании.

Также изменения Volkswagen Passat коснутся и линейки силовых установок. Специалисты уверены, что классический мотор TSI объемом 1,4 литра уберут, а взамен будут предлагать двигатель с меньшей долей выбросов – TSI EA211 Evo объемом 1,5 литра с отдачей 131 или 150 «лошадей», который к тому же имеет большую степень сжатия.

На данный момент компания не раскрывает других технических отличий обновленного седана и универсала Volkswagen Passat. Стоит отметить, что актуальная версия модели предлагается на авторынке еще с 2014 года.