Новинки Audi «связали» со светофорами Вашингтона

Новые автомобили компании Audi, принадлежащие к 2017 и 2018 модельным годам, получили в список оснащения технологию Audi Vehicle-to-Infrastructure (V2I). Технология «связывает» автомобиль с 600 светофорами Вашингтона, округ Колумбия, сигналы которых в реальном времени отображаются на приборной панели автомобиля.

Разработчики отметили, что новая функция работает в постоянном подключении к системе управления трафиком PRIME, которая «делится» с автомобилем Audi информация при помощи подключения по сети 4G LTE. Таким образом, водитель автомобиля будет всегда знать какой сигнал показывает светофор, который следует далее по маршруту.

В Audi уверены, что в будущем система V2I сможет работать в тандеме с системами автономного управления, что позволит оптимизировать проложенный маршрут и скорость, что сделает навигацию более гибкой, на заставляя водителей стоять на «красном».

Скотт Кеог, вице-президент американского офиса Audi, выразил уверенность в том, что новая технология значительно снижает нагрузки на водителя. Мюриэль Боустер, мэр Вашингтона, сообщил, что система уже синхронизирована со светофорами на 600 перекрестах города.