Panasonic начинает производство батарей для электрокаров

Японская компания Panasonic сообщает о том, что на заводе бренда в Поднебесной стартовало производство литий-ионных аккумуляторов для электрифицированных автомобилей. Отмечается, что японский бренд уже нашел клиентов из Соединённых Штатов и Китая.

Представители компании Panasonic заявили, что новый завод расположился в китайском городе Далянь, который имеет выгодное портовое расположение. Новое предприятие получило название Panasonic Automotive Energy Dalian Co. По данным разработчиков, завод способен производить порядка 200 000 аккумуляторов в год.

В Panasonic отметили, что на заводе налажена сборка как габаритных батарей для электрокаров, так и более компактных батарей для плагин-гибридных автомобилей и систем рекуперации.

Отметим, что последние несколько лет партнером Panasonic была компания Tesla, однако сейчас американский бренд концентрируется на производстве собственных батарей. Эксперты уверены, что длительное сотрудничество с Tesla не пошло на пользу компании Panasonic, которая в технологическом плане несколько отстает от LG Chem и Samsung SDI. Отмечается, что ситуацию может исправить запуск нового завода и разработка собственных технологий.