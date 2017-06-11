Кроссовер Renault Kadjar обновили люксовой версией

Кроссовер Renault Kadjar получил новую комплектацию, которую можно считать люксовой. Обновление получило название Armor-Lux, и предусматривает для паркетника максимальное техническое оснащение, доступное для него.

На данный момент кроссовер Renault Kadjar обновленный до Armor-Lux, доступен только французским клиентам. О продажах новинки на других рынках пока ничего не говорится. В РФ паркетник вовсе не продается. Предлагается машина за 31,4-36,9 тысячи евро.

Для кроссовера Renault Kadjar Armor-Lux предусмотрены светодиодная оптика, дополнительные накладки на бамперах, серые боковые зеркала. Кроме того, автомобиль получил 19-дюймовые колесные диски.

Кроссовер Renault Kadjar Armor-Lux получил серый кожаный салон. Оплетка рулевого колеса машины выполнена высококачественной кожей Nappa. Пороги транспортного средства дополнены металлическими накладками.

Renault Kadjar Armor-Lux оснащен климатической установкой, системой удержания в полосе, функцией отслеживания слепых зон, информационно-развлекательным комплексом с крупным сенсорным дисплеем, а также премиальной стереосистемой. Для автомобиля также за 700 евро доступна панорамная крыша.

Моторные гаммы кроссовера Renault Kadjar Armor-Lux и его стандартной версии не имеют отличий. Машина оснащается бензиновыми агрегатами объемом 1,2 и 1,6 литра мощностью 130 и 165 л.с. Кроме того, автомобиль доступен с дизельным 1,6-литровым двигателем тягой 130 л.с.