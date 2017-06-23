Компания «Богдан» предоставила новый военный внедорожник для вооруженных сил Украины
Автопроизводитель «Богдан» сообщил, что разработал новый военный внедорожник для вооруженных сил Украины. Компания занимается созданием гражданских автомобилей, однако теперь будет предоставлять модели Богдан 2351 для украинских военных.
В основу нового военного внедорожника Богдан 2351 легла платформа китайского пикапа Great Wall Wingle 5 doublecab. В результате компания «Богадан» лишь сделала несколько усилений китайского внедорожника. Новый военный автомобиль получил более сильную трансмиссию, мощную подвеску и усиленное рулевое управление.
Помимо этого была установлена дополнительная защита кормы и радиатора, а также дополнительная защита днища внедорожника Богдан 2351. Автопроизводитель «Богдан» сообщил, что новинку предоставят для нужд вооруженных сил Украины. Модель, оснащенная дизельным мотором с отдачей 140 л. с., будет перевозить военных и грузы.