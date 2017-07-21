Lamborghini празднует выпуск 10-тысячного суперкара Huracan

На заводе итальянской машиностроительной компании Lamborghini в городе Сант-Агата-Болоньезе выпустили 10-тысячный суперкар Huracan. По словам представителей компании, собрать 10 000 моделей удалось за 4 года, после чего ожидается смена генерации авто.

Юбилейным автомобилем стал экстремальный суперкар Lamborghini Huracan Performante, который скоро отправится в Канаду. Он выполнен в зеленом цвете Verde Mantis, отсылающим к гоночному авто Lamborghini Huracan Performante GT3.

В настоящее время выпускаются пять разных вариантов исполнения суперкара. Наиболее свежим стоит считать родстер Lamborghini Performante Spyder, недавно представленный в рамках Женевского автосалона. Технический директор итальянского премиум-бренда Маурицио Реджиани сообщил, что скоро произойдет смена поколения модели, но она получит 10-цилиндровый «атмосферник». Не исключается выход и электрической версии.