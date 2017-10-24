"АвтоВАЗ" построит новую LADA 4X4 похожей на старую

Инженеры российской машиностроительной компании «АвтоВАЗ» стремятся оставить основные элементы стиля своего внедорожника LADA 4x4 при создании дизайна нового авто. Об этом сообщают профильные СМИ, ссылаясь на главу дизайнерского отдела «АвтоВАЗ» Стива Маттина.

Как сообщает топ-менеджер, для них значимым фактором остается сохранение преемственности генераций и сделать новое авто узнаваемым. При этом он сообщает, что новинка не будет иметь сходств с французским Renault Duster, как сообщалось ранее.

В настоящее время конструкторы «АвтоВАЗ» выбирают новое шасси для культового внедорожника. Инженеры исследуют варианты моделей с продольным и поперечным расположением мотора. Собираться новинка будет на автозаводе бренда в городе Ижевске. Благодаря этому, получится гибко менять цветовую палитру, так как компания намерена пересмотреть набор окрасок кузова. В конце февраля появились сведения, что новую LADA 4X4 начнут производить в 2021 году в Бразилии.