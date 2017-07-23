Кроссовер Suzuki Ignis вышел в лимитированной версии Ginza

Японские разработчики из Suzuki расширили модельный ряд версий кроссовера Suzuki Ignis, который предназначен для авторынка Италии. Машину, получившую ограниченную версию Ginza, выпустят в количестве 10 экземпляров.

Специальную версию Suzuki Ignis снабдили белым кузовом, 16-дюймовыми колесными дисками из легкосплавного материала и клетчатым рисунком на боковых зеркалах и на обшивке сидений. В функциональном перечне авто стоит отметить климат-контроль, ассистента экстренного торможения, помощника отслеживания полосы движения, круиз-контроль, передние кресла с подогревом, мультимедийную установку с 7-дюймовым тачскрином и поддержкой мобильных гаджетов.

В моторном отсеке новой версии появится агрегат SHVS, в состав которого входят 1,2-литровый 90-сильный двигатель, литий-ионные аккумуляторы и стартер-генератор. Работает он в паре с 5-диапазонной МКПП и передне- и полноприводным механизмами. За автомобиль в спецверсии Ginza придется отдать от 18 950 до 20 450 евро.