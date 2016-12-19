Обновленная Mazda 3 получит виртуальную приборную панель

Обновленная Mazda 3 станет первой моделью японского автопроизводителя, которая будет оснащена виртуальной приборной панелью. Позже такой элемент внедрят и в другие машины бренда.

Виртуальная приборная панель обновленной модели Mazda 3 представляет собой LED-дисплей, отображающий информацию в нескольких фиксированных режимах. Кроме того, пользователь сможет внести в систему индивидуальные настройки. Больше никаких данных об обновлении автомобиля пока нет.

В прошлом месяце японцы представили особую MazdaSpeed 3. Она предназначена для продаж на индонезийском рынке. Название указывает на то, что машина стала «заряженной», однако на деле она просто получила внешние доработки, сделавшие ее экстерьер более спортивным.

Так, MazdaSpeed 3 получила аэродинамический обвес, массивный спойлер на пятой двери, затемненные колесные диски размерностью 18 дюймов. Кроме того, на дверях, зеркалах и бамперах автомобиля появились оригинальные черные вставки.

MazdaSpeed 3 также получила алюминиевые накладки на пороги и педали. Салон автомобиля дополнен эксклюзивной светодиодной подсветкой, красными акцентами на фронтальной панели, рулевом колесе и картах дверей.

Моторный отсек MazdaSpeed 3 занят двухлитровой 163-сильной установкой. Машина укомплектована 6-АКПП и системой «старт-стоп». Стоит автомобиль 442,8 миллиона индонезийских рупий (1 860 000 рублей).