LADA Vesta SW Cross‍ стала лучшим дебютом 2017 года

Кроссовому универсалу LADA Vesta SW Cross вручили премию на Российском автофоруме-2018 в категории «Лучший дебют 2017 года» и награду RAF с названием «Продукт года». Мероприятие состоялось в Москве 13-14 марта текущего года.

Следует напомнить, что реализации названного универсала началась осенью 2017 года. К концу года «АвтоВАЗ» продал в РФ 5 519 экземпляров LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. В январе наступившего года семейство LADA Vesta вышло на лидерские позиции по продажам российских легковых машин.

Премию RAF-2108 получил глава дизайнерского отдела «АвтоВАЗ» Стив Маттин, разработавший основу современного стиля отечественного бренда. В 2107 и 2016 годах на Российском автомобильном форуме «АвтоВАЗ» наградили за LADA Vesta и за успешный ввод в эксплуатацию LADA Vesta и LADA XRay при тяжелом экономическом положении.