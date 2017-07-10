Старый и новый Porsche 911 прокатили лыжников по замерзшему озеру

Легендарную модель модель Porsche 911 показали в увлекательном видеоролике, представленном на официальном канале немецкого бренда на сайте YouTube. Съемки сюжета велись в Швейцарии.

Для видеоролика немцы использовали новый суперкар Porsche 911 GT2 RS, а также старое купе 911S. Последнее представляет собой пример успешного спорткара 70-х годовом прошлого столетия. Машина уже тогда ценилась не только любителями качественного транспорта, но и гонщиками, участвующими в ралли.

Местом для съемок видеоролика с лыжниками стало замерзшее швейцарское озеро в Санкт-Мориц. На фоне живописных пейзажей два Porsche 911 буксировали на высокой скорости двух любителей экстрима.

Общественность познакомилась с новым Porsche 911 GT2 RS летом минувшего года. Движущей силой суперкара является 3,8-литровый агрегат с турбонаддувом, выдающим мощность 700 л.с. До первой «сотни» автомобиль разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость машины составляет 340 километров в час. Она является самой быстрой дорожной моделью Нюрбургринга.

Российские автолюбители уже могут приобрести новый Porsche 911 GT2 RS. За машину в РФ придется выложить 19 245 000 рублей.