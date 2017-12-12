Фотошпионы показали обновленный Karma Revero в «тяжелом» камуфляже

Автомобильные папарацци застали рестайлинговый седан Karma Revero в Южной Калифорнии, когда он проходил дорожные тесты. Производитель тщательно замаскировал машину, чтобы скрыть изменения в ее внешности.

Для маскировки обновленного седана Karma Revero был использован «тяжелый» камуфляж. Передняя и задняя части автомобиля скрыты под плотным материалом настолько, что невозможно даже рассмотреть форму фар машины. Поэтому до сих пор нет полного представления о внешности рестайлинговой машины.

Инсайдеры утверждают, что производитель намерен обновленным седаном Karma Revero произвести революцию на рынке гибридного транспорта. Также по данным информаторов, автомобиль обзаведется новой радиаторной решеткой, головной оптикой, иным капотом, который должен стать длиннее. Ожидается, что в интерьере автомобиля произойдет минимум изменений. Судя по снимкам фотошпионов, в седане останется большая красная кнопка Emergency Stop на центральной консоли. Скорее всего, дебют новинки состоится в следующем году.