Стало известно, как в Москве решаются проблемы с транспортом

Жители российской столицы в настоящее время больше всего перемещаются на общественном транспорте. Отмечается, что скорость движения на московских автодорогах за последние годы повысилась на 16%.

Сообщается, что активно развивается транспортная сеть в столице. Это включает в себя открытие новых станций метрополитена, появляются новые наземные пути, происходит улучшение сообщение между центральными и отдаленными районами. Также в планах имеются новые значимые проекты, что включает в себя постройку Большой кольцевой линии, новых радиальных направлений метро, введение в эксплуатацию первых столичных центральных диаметров и иные.

Как уже упоминалось, в мегаполисе возросла востребованность в общественном транспорте, а средневзвешенная скорость повысили до 52 км/ч (+16%). Экономические активные жители Москвы в 2017 году осуществили 3 900 000 000 поездок, что 63% выше, чем в 2010 году.