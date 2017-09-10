Suzuki Vitara подорожал в России на 14 000 - 24 000 рублей

Все модификации популярного японского кроссовера Suzuki Vitara повысились в цене от 14 000 до 24 000 рублей. Об этом стало известно со слов экспертов аналитического портала «АВТОСТАТ» в результате проведенного исследования цен.

Начиная с 1 марта 2018 года стандартный вариант исполнения Suzuki Vitara GL с 1,6-литровым агрегатом, выдающим 117 лошадиных сил с МКПП, предлагают за 1 079 000 рублей (+24 000 рублей). На столько же поднялась в цене вариация, оснащенная автоматической трансмиссией, за которую теперь отдают 1 179 000 рублей.

Иные же версии кроссовера поднялись в цене на 14 000 рублей. Наиболее дорогая версия Suzuki Vitara S стоит теперь 1 599 000 р. За эту сумму авто получит 140-сильный турбоагрегат с объемом 1,4 литра с АКПП.

Отмечается, что ранее японский кроссовер Suzuki Vitara в 2017 году завоевал первенство на отечественном авторынке. В минувшем году дилерские центры реализовали 3 492 единицы (-4,6%). Рыночная доля модели составила 70%.