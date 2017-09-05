В сети опубликовали тизер нового кроссовера Subaru Forester

В сети опубликовали первый тизер кроссовера нового поколения Subaru Forester. Официальная презентация новинки состоится в рамках автосалона в Нью-Йорке, который откроет свои двери уже 28 марта.

Новый Subaru Forester в первую очередь составит конкуренцию пятому поколению Toyota RAV4. Несмотря на то, что компания опубликовала лишь тизер, можно увидеть ряд изменений в новом поколении.

Тизер нового Subaru Forester демонстрирует только заднюю фару авто. Новое поколение кроссовера построено на платформе Subaru Global Platform, которую получил и Subaru Impreza.

Новое поколение Subaru Forester получит четырехцилиндровые горизонтально-оппозитные двигатели линейки Boxer. В качестве трансмиссии будет предлагаться вариатор, а кроссовер получит полноприводное исполнение благодаря симметричной системе. Позднее компания намерена предоставить более подробную информацию о новинке.