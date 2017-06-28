Спортивный Range Rover Velar протестировали на Нюрбургринге

Британская машиностроительная компания Land Rover начала тест-драйв спортивной версии кроссовера Range Rover Velar на немецком треке Нюрбургринг. Шпионские фотографии обнародованы обозревателями специализированных порталов.

Как сообщают профильные издания, новинку снабдят приставкой SVR в названии и выведут на европейский авторынок осенью текущего года. За клиентов модель поборется с BMW X6 M.

Судя по фото, новинку обустроят пересмотренными бамперами с увеличенными воздухозаборниками. Также новое авто оснастят другими дисками колес, двойными патрубками выпуска и более хищным диффузором. Вероятно, под капотом новинки разместится бензиновый мотор объемом 5,0 литра с производительностью в 550 лошадиных сил. До первой «сотни» авто берет разгон за 4,2 секунды.

Отмечается, что масса авто будет не больше 1 800 кг. Еще авто оснастят перенастроенным шасси и обновленной пневмоподвеской.