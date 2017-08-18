На продажу выставили Chrysler 300C из кортежа президента Беларуси

Универсал Chrysler 300C Touring, ранее применявшийся в кортеже белорусского президента Александра Лукашенко, выставлен на продажу. За него собираются выручить 8 100 долларов, что в отечественной валюте составляет примерно 460 000 рублей.

Продает машину Министерство внутренних дел Республики Беларуси. Авто выпустили в Австрии, после чего белорусские инженеры переработали его, обустроив спецсигналами и ливреями.

Согласно информации, распространенной специализированными порталами, пробег президентского автомобиля Chrysler 300C Touring составил 199 000 километров. Отмечается, что в моторном отсеке транспортного средства разместился бензиновый 5,7-литровый силовой агрегат, генерирующий производительность в 340 лошадиных сил. Он работает в тандеме с 5-диапазонной АКПП и полноприводным механизмом.