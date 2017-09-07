В России впервые зафиксирован спад продаж LADA XRAY

Автоэксперты исследовали продажи на авторынке России в феврале текущего года. В результате стало известно, что впервые в РФ упал спрос на кроссовер LADA XRAY: в прошлом месяце было реализовано только 1 917 единиц.

Продажи LADA XRAY впервые показали отрицательную динамику. В сравнении с показателями февраля 2017 года, спрос на модель в России упал на 9,6%. Несмотря на то, что на авторынке России кроссовер появился еще в феврале 2016 года, в прошлом месяце было зафиксировано первое падение спроса.

В результате LADA XRAY удалось сохранять высокий уровень продаж на российском рынке на протяжении двух лет. После начала реализации модель показывала только увеличение спроса. Однако в прошлом месяце эта череда была прервана падением в 9,6%. При этом специалисты отмечают, что даже отрицательная динамика не помешала кроссоверу LADA XRAY остаться в ТОП-20 самых популярных авто в России. Базовая версия модели обойдется клиентам в 614 000 рублей.