В старом гараже на 44 года оставили старинный Mercedes-Benz 190 SL

Работники автомобильной мастерской European Auto Solutions нашли в гараже рядом с Хартфордом оставленный Mercedes-Benz 190 SL 1962 года выпуска. За 44 года простоя машины в гараже под капотом ее поселился опоссум.

Обнаруженный старинный родстер получил заводскую маркировку W121, а его кузов когда-то был покрашен в ярко-красный цвет English Red. Наклейка на лобовом стекле Mercedes-Benz 190 SL говорит, что последние техническое обслуживание авто состоялось в 1974 году. До настоящего времени старинный спорткар привезли в мастерскую, помыли и отдали новому владельцу.

Следует напомнить, что в 2012 году в Британии семья нашла в сарае спорткар Mercedes-Benz 300SL Gullwing 1957 года выпуска. Однако, не получилось выяснить тот факт, сколько ретрокар пребывал в гараже, но его пол, кузов и подвеска проржавели. Интересен тот факт, что машина была полностью разобрана.