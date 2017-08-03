Эксперты назвали ТОП-10 марок, которым верны их покупатели
Американские специалисты из агентства Edmunds провели исследование, целью которого было определить, какие бренды автовладельцы чаще всего выбирают повторно при смене машины. Оказалось, что больше всего лояльных клиентов у японской Toyota.
В рамках исследования Edmunds Trade-In Loyalty Report 2018 было изучено порядка 13,9 млн сделок по покупке новых авто, которые американцы оформили за последнее десятилетие. Чаще всего модели аналогичной марки выбирали владельцы Toyota – в 63% случаев. Второе место заняла японская компания Subaru с результатом 61%, а третье – Honda, чей показатель составил 60%.
В 54% случаев автомобили тех же брендов приобретали хозяева Ram и Chevrolet. Шестую позицию заняла компания Hyundai, у которой насчитывается 52% лояльных клиентов, а седьмое место досталось Kia (51%). Далее расположился Nissan с коэффициентом лояльности в 48%. ТОП-10 замкнули Ford (48%) и Mazda (44%). Между тем лояльность клиентов оставляет желать лучшего у Smart (19%), Chrysler (16%) и Dodge (16%).
Отметим, что эксперты отдельно рассмотрели премиальные марки, среди которых лучший результат был зафиксирован у Lexus (51%). Владельцы Audi повторно отдавали предпочтение этой марке в 47% случаев, а Land Rover – в 40%. Наименее верными оказались покупатели Volvo (26%), Jaguar (24%) и Infiniti (22%).