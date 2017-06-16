В августе 2018 года дебютирует первый кроссовер от Ravon

В августе 2018 года Московский автосалон станет площадкой для презентации первого кроссовера от Ravon. Кроме того, узбекские машиностроители привезут на мотор-шоу обновленный седан.

На данный момент Ravon не озвучивает подробности о новом кроссовере. Есть данные, что паркетник появится на рынке России в начале следующего года. Предполагается, что новинка окажется перелицованным Chevrolet Tracker.

В Москве также дебютирует обновленная версия седана Ravon R4. Он представляет собой несколько доработанный вариант модели Chevrolet Cobalt 2011. Этот автомобиль также появится на российском рынке в начале 2019 года.

Российский потребитель познакомился с брендом Ravon в 2016 году, когда он сменил в стране марку Uz-Daewoo. Он контролируется совместным предприятием GM Uzbekistan, образованным General Motors и АО «Узавтосаноат».

Сейчас в России предлагаются четыре модели Ravon: хэтчбек R2, седан R3, R4 и Gentra. За минувший год жители страны приобрели 15 078 машин бренда, благодаря чему он занял 1,3% рынка РФ. В нынешнем году узбекский автопроизводитель намерен увеличить свою долю в России до 5%.