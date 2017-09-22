В Сети появился первый тизер Toyota RAV4 нового поколения

Японские машиностроители представили в Глобальной сети первый официальный тизер кроссовера Toyota RAV4 нового поколения. Также появились первые подробности автомобиля.

Дебют кроссовера Toyota RAV4 нового поколения состоится в Нью-Йорке. Презентация пятой генерации популярного вседорожника запланирована на 28 марта. Японцы пока не озвучивают технические характеристики модели.

Фотошпионы уже несколько раз оказывались свидетелями тестирований нового Toyota RAV4, однако полного представления о внешности кроссовера до сих пор нет. Благодаря автомобильным папарацци пока известно, что вседорожник будет похож на прототип FT-AC, дебютировавший в минувшем году в Лос-Анджелесе. Машина обзаведется массивной радиаторной решеткой и новой оптикой.

Основой для кроссовера Toyota RAV4 следующей генерации послужит архитектура TGNA. На этом шасси уже построены модели Camry, C-HR и Prius. Вседорожник получит ДВС, а также гибридный агрегат.

Актуальная версия кроссовера Toyota RAV4 предлагается отечественному потребителю с агрегатами объемом 2.0, 2,5 и 2,2 (дизельный) литра. Их производительность составляет 150, 180 и 150 лошадиных сил соответственно. Первый агрегат комплектуется вариатором или МКПП. Для второго мотора предусмотрена 6-АКПП. Третий двигатель также взаимодействует с автоматической трансмиссией. Стоимость кроссовера в РФ составляет от 1 449 000 рублей.