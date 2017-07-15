В России появился кроссовер Chery Tiggo 5 в новой версии Luxury Plus CVT

В российских дилерских центрах начались продажи новой комплектации кроссовера Chery Tiggo 5, которая получила название Luxury Plus CVT. Новинка порадует покупателей наличием адаптированной для РФ приборной панели, функции контроля усталости водителя и ряда других опций.

Российские клиенты теперь могут приобрести новый Chery Tiggo 5 Luxury Plus CVT, который по сравнению с прежним «топовым» исполнением дополнительно обзавелся системой контроля за усталостью водителя и датчиками давления в покрышках. Специалисты бренда улучшили качество русификации данных, отображаемых на приборной панели, а также у неё появилась синяя подсветка.

Новую комплектацию кроссовера оценили в 1 139 900 рублей без учёта спецпредложений и акций. Отметим, при заказе машины на сайте Chery покупатель может рассчитывать на скидку в 30 000 рублей.

По итогам минувшего года российские дилеры Chery реализовали 5 905 автомобилей, что соответствует росту на 24% относительно предыдущего года. Наибольшим спросом среди моделей китайской марки пользовался компактный Tiggo 3. В перспективе Chery усилить свои позиции на рынке Европы и конкурировать с Nissan и Volkswagen.