Электрохэтчбек Peugeot iOn превратили в кухню на колесах

Житель Словакии переделал свой миниатюрный электрокар Peugeot iOn в кухню на колесах. Накануне в глобальной сети появился видеоролик, в котором демонстрируется транспортное средство.

Багажное отделение Peugeot iOn доработано плитой, раковиной, отделением для отходов. Также в машине появились фанерные шкафчики и бак с пресной водой. Владелец машины с кухней на колесах доволен своим транспортным средством, и считает, что теперь оно идеально подходит для кемпинга.

Хэтчбек, переделанный в кухню на колесах, не является большой редкостью. Так, в начале нынешнего года был представлен пикап Mercedes-Benz X-Class, получивший спецверсию для кемпинга. Машина доработана продуманной кухонной зоной с газовой плитой. Кроме того, автомобиль получил душевую кабину и выдвижной туалет.

Недавно британцы выпустили специальный вседорожник Land Rover Discovery пятой генерации для шоумена Джейми Оливера. Машину превратили в высококлассную кухню на колесах. Центральная консоль автомобиля получила интегрированный тостер. Кроме того, в кроссовере появился вертел гриль. Также машину оснастили газовой плитой, раздвижным обеденным столом со столешницей и аппаратом для приготовления пасты.