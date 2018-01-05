Южнокорейская марка KIA представила рестайлинговый минивэн Carnival 2019. На внутреннем рынке автомобиль уже продается, и стоит не менее 28 800 000 вон (1 530 000 рублей).

Минивэн KIA Carnival 2019 обзавелся пересмотренной радиаторной решеткой, иными бамперами, измененной головной оптикой, светодиодными противотуманными огнями и LED-фонарями на корме. Для обновленной модели предусмотрена модернизированная приборная панель. Кроме того, салон автомобиля получил более качественную отделку. Также корейцы улучшили шумоизоляцию транспортного средства.

Стандартный минивэн KIA Carnival 2019 имеет три ряда кресел на семь посадочных мест. Более дорогие версии автомобиля можно приобрести в семи- и 11-местном исполнениях.

Моторный отсек минивэна KIA Carnival 2019 занимает бензиновая атмосферная установка объемом 3,3 литра. Ее производительность составляет 280 л.с. Кроме того, машина может оснащаться 2,2-литровым дизельным агрегатом мощностью 202 л.с. Для обоих моторов предусмотрена восьмидиапазонная автоматическая коробка передач.

Обновленный минивэн KIA Carnival оснащается адаптивным круиз-контролем, системами предотвращения столкновений, удержания в полосе и мониторинга слепых зон. Также автомобиль получил продвинутую мультимедийную установку с крупным тачскрином. Кроме того, машина имеет камеру обзора на корме, бесконтактную зарядку для гаджетов, панорамную крышу с люком и так далее.