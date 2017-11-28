Новый кроссовер FAW поделит рынок с KIA Sportage

Китайские машиностроители разрабатывают новый кроссовер FAW, который скоро появится на рынке. Транспортное средство поборется за покупателей в конкуренции с паркетником KIA Sportage.

Новый кроссовер от FAW пока не имеет названия. Разработчики сообщили, что пока конкурент KIA Sportage числится под заводским индексом T086. Дилеры в КНР получат первые экземпляры новинки в августе нынешнего года.

По размерам новый кроссовер FAW будет схож с паркетником KIA Sportage. Машина при длине кузова в 4 500 мм получила колесную базу размером 2 700 мм. Автомобили несколько схожи и внешне, особенно задней частью.

Движущей силой нового кроссовера FAW станет 1,2-литровая установка. На ней установлен турбонаддув, позволяющий довести производительность агрегата до 143 л.с. Для двигателя предусмотрены пятискоростная механическая коробка передач и шестидиапазонная роботизированная трансмиссия с двойным сцеплением. Новинка будет исключительно переднеприводной.

Новый кроссовер FAW будет оснащаться современной электроникой. Точно известно, что он получит ассистенты вождения, информационно-развлекательный комплекс с тачскрином, систему курсовой устойчивости. Кроме того, для конкурента KIA Sportage предусмотрены колесные диски размерностью 18 дюймов, стеклянная крыша с люком, запуск мотора с кнопки, климатическая установка на две зоны и так далее.