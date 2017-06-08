Ford Kuga 2020 может получить семиместный салон

Разработчики из компании Ford вывели на тесты новый кроссовер Ford Kuga, который на рынке Соединенных Штатов реализуется под именем Ford Escape. Ожидается, что после смены поколения автомобиль получит более просторный салон, а эксперты не исключают появления семиместной версии.

На страницах портала motor1 появились свежие шпионские фото Ford Kuga 2020 модельного года. На данном этапе речь идёт о тестовом муле – модель носит прежний кузов, но шасси и платформа при этом являются полностью новыми. В дальнейшем разработчики займутся созданием дизайна экстерьера.

Прежде всего стоит отметить, что кузов модели значительно увеличился в районе C-стоек, а дополнительное пространство может превратиться в увеличенный багажник или место для третьего ряда сидений. Кроме того, об увеличении габаритов свидетельствуют заметные зазоры в районе задних колес.

Также нельзя не отметить, что на передней части кузова торчат стальные провода и крепления, что говорит об испытании совершенно нового мотора. Кроме того, Ford Kuga 2020 получил завышенный дорожный просвет, что скажется на внедорожных способностях. Дебюта модели не стоит ожидать в ближайшее время.