Новая Toyota Corolla потеряет в весе и станет гибридом

Японские машиностроители продолжают работу над следующей генерацией модели Toyota Corolla, хорошо продаваемой в Северной Америке. Автомобиль потеряет в весе и станет гибридом, получил силовую установку, которой сейчас оснащается Toyota Auris.

Накануне в глобальной сети появились фотографии прототипа новой Toyota Corolla, которая проходила испытания. Автомобильные папарацци показали снимки машины на сайте motor1. Транспортное средство относится к 2020 модельному году.

Фотошпионы запечатлели новую Toyota Corolla в «тяжелой» маскировке. Вся машина скрыта под плотным темным материалом, который не позволяет сформировать даже примерное представление о внешности транспортного средства. Ожидается, что автомобиль пропорциями будет схож с моделью Camry актуальной генерации.

Основой для Toyota Corolla следующей генерации послужила архитектура TNGA. На ней же построены модели Prius, Camry и C-HR. За счет новой платформы компактный седан станет еще легче, а это благотворно повлияет на его динамику и расход топлива. Машина получит современную электронику и модернизированную информационно-развлекательную установку.

Моторный отсек новой Toyota Corolla займет прежняя 1,8-литровая бензиновая установка, на основе которой будет сделан и гибридный агрегат. Кроме того, машина появится на рынке как плагин-гибрид на базе 2-литрового мотора. Сроки премьеры автомобиля пока не озвучиваются.