В сети появились первые фото обновленного седана Peugeot 408

Министерство промышленности и торговли Китая опубликовало на официальном сайте первые фотографии обновленного Peugeot 408. Согласно полученным снимкам, седан 2019 года получил иную радиаторную решетку и ряд доработок.

В сети появились первые фотографии обновленного седана Peugeot 408 2019 модельного года. Новинка получила переработанную решетку радиатора, иные бамперы, улучшенные ходовые огни, пересмотренные задние фары, которые получили вертикальные полосы LED-матриц.

При этом размеры рестайлингового седана Peugeot 408 не изменились: длина – 4 750 мм, ширина – 1 820 мм, высота – 1 488 мм, база колес – 2 730 мм. Моторная линейка седана представлена атмосферным двигателем объемом 1,8 литра производительностью 139 «лошадей», турбомотором объемом 1,2 литра производительностью 136 «лошадей» и турбодвигателем объемом 1,6 литра производительностью 167 «лошадей».

В паре с моторами доступна «механика» или коробка-автомат на шесть скоростей. Базовая версия обновленного Peugeot 408 в Китае доступна по цене от 129,7 тысячи юаней или 1,16 млн рублей. В России актуальная версия продается по цене от 979 тысяч рублей.