Toyota объявила стоимость нового кроссовера IZOA

Японская компания Toyota объявила цены на новый компактный кроссовер Toyota IZOA, продажи которого вскоре стартуют в Китае. По сути новинка является адаптированным вариантом Toyota C-HR.

Новинка Toyota IZOA получила 2-литровый мотор, который генерирует до 171 «лошади». В паре с двигателем будут предлагать «механику» на шесть ступеней и вариатор CVT. Кроссовер имеет передний привод, а также доступна версия с полным приводом. Главным отличием компактного кроссовера Toyota IZOA для Китая стали большие размеры, однако расстояние между осями осталось прежним – 2 640 мм.

Автопроизводитель Toyota объявил стоимость нового Toyota IZOA, при этом точная дата начала продаж до сих пор не известна. Самая бюджетная версия кроссовера в КНР доступна от 140 тысяч юаней или 1 253 тысячи рублей, самая дорогая обойдется клиентам в 180 тысяч юаней или 1 610 тысяч рублей.

В списке оснащения компактного кроссовера Toyota IZOA числится кондиционер, система мультимедиа, запуск двигателя без ключа, колесные диски 17” и семь подушек безопасности. Примечательно, что в России также в ближайшее время стартуют продажи нового Toyota C-HR.