Кроссовер Changan CS35 новой генерации рассекретили до премьеры

Китайская компания Changan готовится представить новое поколение компактного кроссовера Changan CS35, который получит 1,6-литровый атмосферный двигатель. На страницах китайских изданий появились первые снимки модели без камуфляжа.

Судя по свежим фото, новый Changan CS35 получил полностью пересмотренную внешность, которая прежде всего примечательна нестандартной зауженной оптикой, которая сочетается с компактной решеткой радиатора. Новинка оснащается бамперами иного дизайна, а на задней части кузова расположились фары, соединенные в один осветитель.

Что касается технических данных, то новый Changan CS35 получит под капот 1,6-литровый бензиновый атмосферник, который генерирует 117 «лошадок», работая с передним приводом. На выбор клиентам предложена 6-ступенчатая АКПП и «механика» с пятью передачами. В списке оснащения новинки значатся системы ABS и EBD, климат-контроль, большой мультимедийный комплекс, круиз-контроль, камера заднего вида и многое другое.

Стоит отметить, что модель Changan CS35 актуального поколения реализуется и на автомобильном рынке России. Кроме того, с 2016 года модель производится на заводе компании в Липецкой области, а сегодня такой автомобиль можно приобрести за 730 000 рублей.