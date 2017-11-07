Кросс-хэтчбек KIA Rio X-Line подорожал в России на 10 тысяч рублей

Южнокорейский производитель легковых авто KIA поднял цены на новый кроссовер Rio X-Line в кузове хэтчбэк. Компания приняла решение увеличить стоимость всех комплектаций кросс-хэтчбэка в России на 10 тысяч рублей.

Базовая комплектация кросс-хэтча KIA Rio X-Line Comfort теперь покупателям обойдется в 794,9 тысячи рублей, а максимальную версию Premium в дилерских центрах теперь предлагают по цене от 1 млн 44,9 тысячи рублей. В результате хэтчбэк KIA Rio X-Line подорожал на 1–1,3% в зависимости от комплектации.

Стоит отметить, что реализация кросс-версии Rio X-Line в России началась только в ноябре 2017 года. При этом автопроизводитель поднимает стоимость модели уже второй раз: впервые цена выросла в январе текущего года.

Несмотря на увеличение цен, спрос на хэтчбэк KIA Rio X-Line в России продолжает расти: за два месяца в стране было приобретено 3 713 кроссоверов, что составляет около 25% от общих продаж модели KIA Rio в России.