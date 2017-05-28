Беспилотные грузовики Uber проходят тесты в Аризоне

Американская компания Uber тестирует полностью беспилотные грузовики на дорогах штата Аризона, США. Ранее компания столкнулась со сложностями в Калифорнии, после чего испытания было решено перенести в другой регион.

Стоит отметить, что ранее компания Uber вывела на испытания внедорожники Volvo XC90 с беспилотными функциями в Калифорнии, однако позже выяснилось, что сервис не имел соответствующей лицензии и тесты пришлось свернуть. На этот раз Uber перенес испытания в Аризону, а кроссоверы были заменены на многотоннажные грузовики.

Ранее у Uber озвучили планы по налаживанию сети беспилотных грузоперевозок. Компания создаст несколько опорных пунктов, на которые будут доставляться грузы с портов при использовании стандартных грузовиков с водителями. Между опорными пунктами грузы будут перевозиться при помощи беспилотных фур.

Олдно Вудро, глава отдела беспилотных разработок Uber, во время общения с журналистами заявил, что бренд не спешит полностью доверять доставку беспилотникам, ведь технология пока несовершенна. В дальнейшем испытания компании расширятся и на другие штаты. Отмечается, что на первых порах в салоне фуры будет находиться специально обученный водитель.