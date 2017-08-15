Возрожденная компания Brabham анонсировала премьеру суперкара

2 мая общественности покажут один из самых засекреченных экстремальных автомобилей современности. Речь идет о суперкаре BT62, который премьеру которого накануне анонсировала недавно возрожденная британская компания Brabham.

Компанией Brabham владеет сын Джека Брэбема, трехкратного чемпиона Формулы-1. Ради интриги фирма представила накануне в интернете аудиотизер, который демонстрирует звучание двигателя автомобиля.

Сейчас инженеры британской компании завершают Brabham проверку суперкара BT62. Отмечается, что только после тщательных тестирований автомобиля производитель может представить его общественности.

На данный момент нет даже малейшего представления о том, как будет выглядеть суперкар Brabham BT62. Также нет никакой информации о его технической составляющей. Разработчики говорят, что скорее всего машина будет исключительно трековой.

История компании Brabham началась в 1960 году. Ее основателями являются гонщик Джек Брэбем и конструктор Рон Торанак. Впервые СМИ заговорили о возрождении компании год назад. Тогда сами представители фирмы заявляли, что ее раскруткой будет заниматься Формула-1.