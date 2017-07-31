В Севастополе продается раритетный маслкар за 4 000 000 рублей

Эксперты проанализировали объявления о продаже премиальных автомобилей с пробегом, которые предлагают жители Севастополя. Минувшей осенью дороже всего продавали Lexus LX, его стоимость достигала 5 300 000 рублей.

В марте на первой позиции оказался кроссовер BMW X6 M 2016 модельного года, который владелец оценил в 5 000 000 рублей. Авто оснащается 381-сильным двигателем, а для отделки салона использовалась светлая кожа. Машина успела проехать 35 000 километров. Продавец готов обменять свой кроссовер на коммерческую недвижимость с его доплатой.

Второе место занимает седан Bentley Flying Spur 2011 года с ценником 4 300 000 рублей. По словам владельца, автомобиль при пробеге в 50 000 километров сохранился в идеальном состоянии. Мощность двигателя модели достигает 560 л. с.

Также в Севастополе можно приобрести белый внедорожник Toyota Land Cruiser 2016 за 4 19 000 рублей. Машина комплектуется мотором с отдачей 249 «лошадок» и рядом дополнительных опций, включая кожаный салон, обогрев, электрорегулировка и автоматическое затемнение зеркал, а также многое другое.

Четвёртое место заняли сразу два авто стоимостью 4 150 000 рублей. Речь идёт о Porsche Panamera 2014 в исполнении Turbo и Porsche Panamera 4S 2014 года. Замыкает ТОП-5 раритетный Ford Thunderbird 1967 по цене 4 000 000 рублей.