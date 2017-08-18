Начались продажи обновленного пикапа Honda Ridgeline

Японцы объявили о начале продаж обновленного пикапа Honda Ridgeline. С 6 марта текущего года транспортное средство доступно на рынке США. Американским клиентам машина предлагается по цене от 29 990 долларов в сборке 2WD RT.

Разработчики позиционируют обновленный пикап Honda Ridgeline как идеальное транспортное средство для активного отдыха. В новинке примечательна система Dual Action Tailgate. Благодаря ей можно с легкостью использовать все, что находится в багажном отделении автомобиля, защищенном от неблагоприятных погодных явлений, и оснащенном стереосистемой и розеткой.

Мультимедийная система обновленного пикапа Honda Ridgeline получила 8-дюймовый тачскрин. Она также теперь имеет поддержку сервисов Android Auto и Apple CarPlay. Кроме того, для автомобиля предусмотрена климатическая установка на три зоны. Кресло для водителя имеет восемь регулируемых позиций. Версии RT, Sport и RTL обновленного пикапа Honda Ridgeline получили второй USB-порт. Сборки RTL и RTL-T доработаны люком и раздвижным окном. Также производитель предлагает разнообразные аксессуары, созданные исключительно для новинки.

Движущей силой обновленного пикапа Honda Ridgeline является 3,5-литровая установка i-VTEC V6. Для нее предусмотрена шестидиапазонная автоматическая коробка передач. Агрегат выдает мощность 280 лошадиных сил.