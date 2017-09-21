Mitsubishi анонсировала совершенно новый кроссовер

После того как Mitsubishi присоединился к альянсу Renault-Nissan, у автопроизводителя появился доступ к свежим разработкам и технологиям. В связи с этим руководство компании приняло решение выпустить очередной кроссовер.

В рамках интервью для издания CarBuzz вице-президент Mitsubishi Цунесиро Кунимото завил, что в настоящее время ведётся разработка нового кроссовера. Господин Кунимото отметил, что за счёт входа в альянс, бренду «есть из чего выбирать» среди различных узлов и агрегатов.

Пока нет никаких подробностей о будущем авто, однако топ-менеджер добавил, что при разработке новинки компания будет ориентироваться на раллийный Mitsubishi Pajero. Эксперты предположили, что автопроизводитель намерен выпустить новую генерацию Pajero/ Montero, который давно нуждается в рестайлинге.

Напомним, актуальное четвёртое поколение внедорожника вышло ещё в 2006 году. С тех пор в СМИ не раз появлялись сообщения, что данный автомобиль оставят без прямого преемника. Тем не менее слияние с альянсом Renault-Nissan могло изменить планы руководства бренда.

Ожидается, что новый кроссовер от Mitsubishi будет иметь много общего с одной из машин Nissan. Помимо этого, новинка может обзавестись гибридной модификацией, более точные сведения об автомобиле появятся ближе к его премьере.