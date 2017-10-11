Озвучена стоимость нового Volkswagen Teramont для России

На российском рынке стартовал прием заказов на новый Volkswagen Teramont, который доступен в четырех комплектациях по цене от 2 799 000 рублей. Новинка получила два бензиновых мотора, а также безальтернативную систему полного привода 4Motion.

Новый Volkswagen Teramont спроектирован на базе производственной платформы MQB, а публичная премьера модели состоялась в США, где автомобиль реализуется под именем Volkswagen Atlas. Длина модели составляет 5 036 мм при ширине в 1989 мм. Салон новинки рассчитан на семерых пассажиров.

Что касается моторной линейки, то новый Volkswagen Teramont для РФ получит 2,0-литровый 220-сильный турбомотор, а также шестицилиндровую установку объёмом в 3,6-литра мощностью в 280 «лошадок». Двигатели работает в тандеме с 8-диапазонным автоматом и системой полного привода 4Motion.

Базовый Volkswagen Teramont Origin оснащается светодиодными фарами, климатической системой на три зоны, а также современным 8,0-дюймовым мультимедийным центром. «топовый» Volkswagen Teramont Exclusive оснащается адаптивным круиз-контролем, «умной» оптикой, а также панорамной крышей и многим другим.