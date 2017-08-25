Новый Mercedes-Benz SL пообещали наделить потрясающей особенностью

Руководитель немецкого автоконцерна Daimler Дитер Цетше рассказал о намерении возродить семейство Mercedes-Benz SL. По словам топ-менеджера, это будут потрясающие автомобили с чертами, характерными для сегмента Grand Tourer.

На автосалоне в Женеве господин Цетше заявил, что спорткары Mercedes-Benz SL, как и ранее, будут быстрыми и лёгкими, а также получат некую впечатляющую особенность, на которую планируется сделать акцент.

Отметим, что в последние годы показатели продаж линейки Mercedes-Benz SL оставляли желать лучшего, из-за чего руководство компании раздумывало о прекращении выпуска таких автомобилей. Скорее всего, новинка выйдет на рынок к 2021 году, а официальная презентация состоится годом ранее.

Стоит напомнить, что модели класса Sport Leicht компания Mercedes-Benz выпускает с 1957 года. По большей части к семейству легких спортивных авто относятся родстеры GT-класса. К настоящему моменту насчитывается шесть генераций спорткаров и несколько модификаций от специалистов из Mercedes-AMG.