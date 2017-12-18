KIA рассекретила дизайн нового Quoris на официальных тизерах

Компания KIA готовит к дебюту премиальный седан Quoris второй генерации. Недавно в сети появилось свежее тизерные изображения, детально раскрывающие внешность грядущего автомобиля.

Неделю назад южнокорейский автопроизводитель анонсировал старт продаж нового седана KIA Quoris в апреле, выпустив видеозапись, на которой был продемонстрирован профиль новинки. Свежие тизеры раскрывают больше подробностей касательно дизайна модели, причём его можно назвать более интересным по сравнению с предшественником.

Некоторые элементы новинки напоминают Mercedes-Benz S-Class и BMW 6 Series Gran Coupe, однако автомобиль стал красивее первого поколения. Новый KIA Quoris унаследует некоторые технические решения от Genesis G90.

В базовом исполнении новинка получит задний привод, однако в качестве опции будет доступен и передний привод. Ожидается, что под капотом седана окажется 3,3-литровый твин-турбо мотор V6, а более дорогие версии оснастят 5,0-литровым V8. В обоих случаях в качестве трансмиссии предложат 8-скоростную АКПП.

По словам представителей марки, над новым Quoris работали корейские и американские дизайнеры. Предположительно модель вернётся на североамериканский рынок, несмотря на невысокий спрос. Выпускать седан, как и прежде, будут в Южной Корее.